Зарплата в конвертах почти на 10 млн рублей - рекордные скрытые заработки выявил ДФР

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Департамент финансовых расследований выявил рекордные скрытые заработки. Финансовая милиции проверила руководителей одной минской типографии, как считают оперативники, компания на протяжении нескольких лет скрывала крупные доходы целого отдела. Как итог - ущерб не только бюджету, но и своим сотрудникам. Ведь в будущем "серая" зарплата не позволит работникам получить достойную пенсию.

Что грозит фигурантам и работает ли сейчас предприятие, узнал Владимир Королев.

9 млн 900 тыс. рублей - именно такую сумму за несколько лет выплатила типография своим двадцати сотрудникам мимо кассы.

Чтобы избежать уплаты налогов, руководство разработало схему - по документам перевели отдел маркетинга в статус индивидуальных предпринимателей. Работа осталась та же, официальная зарплата упала в разы, но появилось щедрое вознаграждение в конвертах.

Руководитель полиграфической компании:

Каждый зарабатывал по-разному: кто-то 1 тыс., кто-то 10 тыс. Они были как ИП и состояли у нас в штате, были такими же сотрудниками, выполняя одни и те же функцииДмитрий Дягилев, замначальника управления ДФР КГК Беларуси:

Трудовые отношения подменялись гражданско-правовыми. Их з/п в конвертах выплачивалась в качестве дохода от предпринимательской деятельности. При этом трудовые отношения никак не изменились. Они продолжали работать на местах, пользоваться имуществом предприятия, представлялись его работниками. Данные лица в качестве ИП не начали вести предпринимательскую деятельность, не вкладывали деньги, не создавали продукты и услуги. Они лишь выполняли свои рудовые обязанности, находясь на своем рабочем месте.От перемены формы работы на бумаге изменилось налогообложение для самих сотрудников. Это позволило бухгалтерии иначе вычитать налоги: не начислять и не уплачивались обязательные страховые взносы в Фонд соцзащиты населения, а также подоходный налог.

Работник бухгалтерской службы полиграфической компании:

По поручению руководства и от имени ИП я осуществлял подготовку актов выполненных работ и отчетов о проделанной работе.По деньгам были все в плюсе, кроме бюджета. По данным финансовой милиции, в результате такой схемы ущерб за несколько лет составил 2,5 млн рублей. Уходя от налогов, могла ли снижаться себестоимость продукции? Позволяла ли серая схема в том числе завоевывать рынок, обходя конкурентов по ценообразованию? На эти вопросы еще только предстоит ответить финансовой милиции в результате расследования.

Дмитрий Дягилев, замначальника управления ДФР КГК Беларуси:

В штате данной компании более 200 человек, поэтому финансовая милиция не парализовывала деятельность ООО в связи с тем, что это ответственность их руководителей и должностных лиц, которые разработали данную противоправную схему. В настоящее время, поскольку они предпринимают меры по погашению ущерба, думаю, они продолжат свою деятельность, только в рамках правового поля.В рамках этого уголовного дела задержаны трое подозреваемых. В целях возмещения причиненного ущерба государству наложен арест на имущество подозреваемых. Это элитные автомобили и дорогие особняки в пригороде Минска. В случае непогашения долга фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.





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