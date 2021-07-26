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Угодили в западню, которую сами и устроили - в Гомеле домушников задержали прямо на месте преступления
Источник материала: БT
Угодили в западню, которую сами же и устроили. В Гомеле домушники проникли в частное строение, однако были неосторожны - сработала сигнализация. На место приехали сотрудники Департамента охраны и заблокировали объект. При этом рядом с коттеджем не было ни души.
Милиционеры решили осмотреть помещения, но только дубликат ключа не подошел. Только со второго раза, с усилием, замочная скважина поддалась. Когда правоохранители вошли в дом, внутри хозяйничали двое.
Задержанные - 46-летние мужчины. Один из них уже был судим за кражу, его сообщник неоднократно привлекался к административной ответственности. К слову, стала известна причина, по которой милиционеры не смогли попасть в дом с первого раза. Оказалось, что подельники вставили ключ в замок с внутренней стороны. Лихо, но бесполезно.
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Угодили в западню, которую сами и устроили - в Гомеле домушников задержали прямо на месте преступления
Угодили в западню, которую сами же и устроили. В Гомеле домушники проникли в частное строение, однако были неосторожны - сработала сигнализация. На место приехали...
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