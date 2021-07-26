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Житель Кобринского района избил жену, пьяным сел за руль и угрожал милиционерам топором

26.07.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Житель Кобринского района избил супругу, пьяным сел за руль и пошел с топором на милиционеров. Целая череда правонарушений началась после того, как мужчина повздорил с женой, о чем она и сообщила в милицию. 

Во время разбирательства мужчины не оказалось дома. Позже он подъехал на мотоцикле и, заметив возле двора служебный автомобиль, попытался скрыться. Милиционеры настигли нарушителя в соседнем дворе: но и после этого тот не сдался, а с топором в руках вышел из сарая и направился на сотрудников милиции с угрозами. Дебошир игнорировал предупреждения, а когда увидел перед собой табельный пистолет, бросил топор.

Освидетельствование показало 2,3 промилле алкоголя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.


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Теги: Минск
 
 
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Житель Кобринского района избил супругу, пьяным сел за руль и пошел с топором на милиционеров. Целая череда правонарушений началась после того, как мужчина...
 
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