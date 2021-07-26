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В Каменецком районе огонь уничтожил 3 га посевов яровой пшеницы

26.07.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

25 июля в 16:09 поступило сообщение о загорании яровой пшеницы на корню возле деревни Сосны в Каменецком районе. В результате уничтожены 3 га посевов. 

Спасатели и работники хозяйства спасли 17 га посевов пшеницы. Никто не пострадал, причина пожара устанавливается.

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25 июля в 16:09 поступило сообщение о загорании яровой пшеницы на корню возле деревни Сосны в Каменецком районе. В результате уничтожены 3 га посевов.  Спасатели и...
 
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