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В Каменецком районе огонь уничтожил 3 га посевов яровой пшеницы
Источник материала: БT25 июля в 16:09 поступило сообщение о загорании яровой пшеницы на корню возле деревни Сосны в Каменецком районе. В результате уничтожены 3 га посевов.
Спасатели и работники хозяйства спасли 17 га посевов пшеницы. Никто не пострадал, причина пожара устанавливается.
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25 июля в 16:09 поступило сообщение о загорании яровой пшеницы на корню возле деревни Сосны в Каменецком районе. В результате уничтожены 3 га посевов. Спасатели и...
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