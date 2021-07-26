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В Минском районе горело поле. Огонь повредил пресс-подборщик и сено

26.07.2021 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вблизи деревни Ельница Минского района горело поле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На место пожара прибыли спецтехника хозяйства и четыре автоцистерны МЧС. Возгорание оперативно ликвидировали. По предварительным данным, огонь повредил пресс-подборщик, около 3 гектаров стерни и сено в рулонах. Пострадавших нет.

 
 
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Новости Беларуси. Вблизи деревни Ельница Минского района горело поле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На место пожара прибыли спецтехника хозяйства и...
 
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