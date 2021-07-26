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«Есть случаи, когда дети плавают на матрасах и их относит от берега». О чём напоминает МЧС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жаркое лето возвращается. Сотрудники МЧС и ОСВОД усилили мониторинг за порядком на пляжах Минской области. Только в Вилейском районе еженедельно проводят профилактические рейды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Патруль проходит по всем зонам рекреации. Как разрешенным, так и запрещенным для купания. Основной упор сделан на выходные, когда у воды наибольшее количество людей. Обращают внимание на то, чтобы отдыхающие вели себя спокойно и соблюдали все правила.
На контроле и розжиг костров в близлежащей лесной зоне. Кроме того, службами отрабатываются чрезвычайные ситуации на воде. Тренировки проводят как для спасателей, так и для заинтересованных служб.
Александр Яхимович, начальник Вилейского РОЧС:
Профилактические меры дают свои плоды. С начала купального сезона в Вилейском районе зарегистрирован только один случай гибели человека на воде.
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Новости Беларуси. Жаркое лето возвращается. Сотрудники МЧС и ОСВОД усилили мониторинг за порядком на пляжах Минской области. Только в Вилейском районе еженедельно...
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