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На трассе под Пуховичами Peugeot сбил повозку. Погибла женщина

26.07.2021 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Статистика от ГАИ за прошедшие выходные. За 24 и 25 июля на дорогах Минской области зарегистрировано 96 ДТП. Один человек погиб, восемь получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе под Пуховичами Peugeot сбил повозку. Погибла женщина

Одна из аварий случилась на 55-м километре автодороги М5 в Пуховичском районе. 24-летний минчанин на Peugeot вблизи деревни Крупка совершил наезд на повозку, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП 44-летняя пассажирка гужевой повозки погибла. Возчик с травмами госпитализирован. Гужевая повозка не была оборудована световозвращающими элементами.

На трассе под Пуховичами Peugeot сбил повозку. Погибла женщина

В Солигорском районе 40-летний водитель автомобиля Kia на 146-м километре автодороги Р23 столкнулся с попутно ехавшим Citroen. В результате аварии 44-летняя женщина-водитель и двое пассажиров Citroen доставлены в больницу. Водитель Kia находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

 
 
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Новости Беларуси. Статистика от ГАИ за прошедшие выходные. За 24 и 25 июля на дорогах Минской области зарегистрировано 96 ДТП. Один человек погиб, восемь получили...
 
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