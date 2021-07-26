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«Сейчас там наблюдал». После выступления на ОИ в Токио боксёр Виталий Бондаренко рассказал о мечте своего тренера
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Боксер Виталий Бондаренко уступил в стартовом поединке Олимпийских игр. Соперником белоруса был американец Трой Айсли. Единогласным решением судей именно представитель США был назван победителем – 5:0. Таким образом, на Играх продолжают выступление трое белорусов: Дмитрий Асанов, Александр Радионов и Владислав Смягликов.
Виталий Бондаренко, член сборной Беларуси по боксу:
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«Сейчас там наблюдал». После выступления на ОИ в Токио боксёр Виталий Бондаренко рассказал о мечте своего тренера
Новости Беларуси. Боксер Виталий Бондаренко уступил в стартовом поединке Олимпийских игр. Соперником белоруса был американец Трой Айсли. Единогласным решением...
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