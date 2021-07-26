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Сергей Сивец: мы закладываем такие рамки, чтобы с эволюцией нашего общества не пришлось опять менять Конституцию

26.07.2021 23:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

Сергей Сивец: мы закладываем такие рамки, чтобы с эволюцией нашего общества не пришлось опять менять Конституцию

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:
Мы закладываем те нормы, это как коридоры. Мы закладываем те институциональные рамки, которые бы в дальнейшем, когда эволюционировать будет наша общественная жизнь, не поставили бы перед нами задачу опять менять Конституцию.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам же надо вначале провести перерегистрацию партий, принять осенью закон новый о политических партиях. А потом, когда Конституцию примем, мы вернемся к избирательному законодательству.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Небольшая ремарка лично моя. Я, например, на самом деле очень сильно волнуюсь по поводу того, что у нас появится парламентская не республика, хорошо, парламентская некая конфигурация внутриполитическая. Я достаточно долго отработал как собкор в Молдове и я знаю, что это такое. Когда через год проводились выборы, только потому что голосовали по спискам, и люди знали там первые две фамилии, а дальше – неизвестно кто. И получалось так, что партии приходили в парламент и договаривались, а если честно – торговались. За ними стояли какие-то олигархи, и они просто-напросто делили страну. И когда ты приезжаешь в очередной раз в Молдову – им не верит парламент по полной катушке. Я, если честно, для себя заложил некую такую инъекцию от парламентской республики.

Сергей Сивец: мы закладываем такие рамки, чтобы с эволюцией нашего общества не пришлось опять менять Конституцию

Олег Гайдукевич:
Вот поэтому пойдем своим путем. Ни в коем случае никакой парламентской республики. Только президентско-парламентская. Президент был сильным и будет сильным у нас. По Конституции. Мы не забираем власть у Президента – это первое. Второе. Что касается политических партий. Для того чтобы прийти к пропорционально-мажоритарной системе, сторонникам которой я был, есть и буду, страна должна пройти определенный путь. Первое – у нас сейчас 15 партий. Из них 10 финансируются из-за рубежа, а 12 не существуют. Я не хочу говорить, но Минюст это все подтверждает. Поэтому провести перерегистрацию, оставить только те партии, которые существуют за белорусские деньги. Дальше принимаем Конституцию, возвращаемся к избирательному законодательству. И еще один момент. Есть минусы и у мажоритарной системы, и у пропорциональной. Поэтому во всем мире – это моя позиция – оптимальной считается пропорционально-мажоритарная система, где мы можем от тех вещей, о которых вы говорите, защититься.

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Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет...
 
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