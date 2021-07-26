Товарооборот Беларуси с ЕС вырос почти на 44% в январе—мае

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—мае 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года вырос на 43,6% до 6 млрд 269,2 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата.





Экспорт товаров в ЕС увеличился в 2,1 раза до 3 млрд 685,3 млн долларов, импорт — на 0,02% до 2 млрд 583,9 млн. Положительное сальдо внешней торговли товарами за пять месяцев 2021 года составило 1 млрд 101,4 млн долларов.

За январь—май 2021 года зарегистрированы экспортно-импортные операции с 191 страной. Товары поставлялись на рынки 163 государств, импортировалась продукция из 173 стран.

Основными торговыми партнерами Беларуси в этот период были: Россия — 48,3% всего объема товарооборота; Украина — 7,5%; Китай — 6,4%; Германия — 4,5%; Польша — 4,1%; Нидерланды — 3,6%; Литва — 2,1%; США, Казахстан и Бразилия — по 1,3%; Турция — 1,2%; Италия — 1,1%.

В 2020 году по сравнению с 2019-м товарооборот Беларуси с Евросоюзом уменьшился на 9,2% до 11 млрд 935,7 млн долларов.