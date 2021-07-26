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Минские власти ликвидируют юрлица клубов Rotary

27.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главное управление юстиции Мингорисполкома подало иски в Мингорсуд на ликвидацию юрлиц столичных клубов Rotary — ОО «Ротари клуб «Новая ратуша» и ОО «Ротари клуб Минск».



Иск по первой организации будет рассматриваться 3 августа, по второй — 10 августа. Пока неизвестно, пишет Office Life, что стало причиной подачи этих исков.

В разные годы в белорусские клубы Rotary входили ныне покойные Александр Потупа (был главой Белорусского союза предпринимателей в 2001–2007 гг.) и Владимир Карягин (председатель Высшего координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства»). При этом Карягин ранее был главой ротари-клуба «Минск».

Инициатором создания Rotary в Беларуси во время распада СССР стал советский посол в Пакистане и Бангладеш Виталий Смирнов. С 2016 года белорусские ротари-клубы входят в один «дистрикт» с украинскими.

По данным на 1 декабря 2020 года, в Беларуси было четыре ротари-клуба. Система клубов Rotary International была основана в США в 1905 году. Сейчас в мире насчитывается более 30 тыс. клубов, в которых состоят, как правило, предприниматели.
 
Теги: Минск
 
 
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Главное управление юстиции Мингорисполкома подало иски в Мингорсуд на ликвидацию юрлиц столичных клубов Rotary — ОО «Ротари клуб «Новая ратуша» и ОО «Ротари клуб...
 
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