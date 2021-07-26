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Тренер белорусской команды по стрельбе из лука: четвертое место на Олимпиаде расцениваю как успех
Источник материала: Партизан
Белорусские лучницы достойно представили страну на главных стартах четырехлетия, заняв четвертую позицию в итоговом протоколе командного турнира.
Фото: БелТА
Так прокомментировала итоги соревнований своих подопечных тренер команды по стрельбе из лука Екатерина Тимофеева,
«Учитывая, что наша сборная по стрельбе из лука раньше никогда не выступала на Олимпиаде в командном турнире, ее четвертое место можно расценить как успех. Все устали, поскольку в Токио стоит страшная жара. Но спортсменки делали все, что могли, чтобы выступить как можно лучше. Да, хотелось бы видеть именно белорусских девушек на пьедестале, чтобы в их честь звучал гимн, поднимался наш флаг. Но немки показали, что они сильнее. Довольна всеми своими спортсменками. Каждая из них внесла посильный вклад в этот результат», — сказала она.
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Белорусские лучницы достойно представили страну на главных стартах четырехлетия, заняв четвертую позицию в итоговом протоколе командного турнира.
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