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Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды – ученые

27.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ускоряющийся рост температур на Земле фактически гарантирует, что человечеству в последующие десятилетия придется иметь дело с более интенсивными периодами аномальной жары, сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха.



"Главная мысль (исследования - ИФ) состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды", - заявил участник исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, Эрик Фишер, пишет interfax.by.

В ходе работы специалисты установили, что климатические изменения являются не в полной мере учтенной причиной периодов сильной жары. Ученые изучали то, как изменятся характеристики периода аномальной жары длительностью в неделю, вроде того, что недавно наблюдался на Тихоокеанском Северо-Западе США и в Канаде, в зависимости от выбросов парниковых газов.

Согласно исследованию, при сценарии с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в 2021-2050-е годы, а в 2051-2080-е годы - от трех до 21 раза чаще. При этом Земля теперь "прогревается" на 0,18 градусов по Цельсию за десятилетие - быстрее, чем наблюдалось в предшествующие 40 лет.

Фишер подчеркнул, что результаты исследования указывают на необходимость скорейшего сокращения выбросов парниковых газов.

Axios в свою очередь отмечает, что работа содержит такие выводы: принимаемые при создании инфраструктуры решения, учитывающие опыт предыдущих температурных рекордов, могут оказаться неэффективны на фоне того, как быстро меняют климат Земли выбросы парниковых газов.

 
 
 
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Ускоряющийся рост температур на Земле фактически гарантирует, что человечеству в последующие десятилетия придется иметь дело с более интенсивными периодами...
 
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