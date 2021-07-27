Урожай-2021: хлеборобы Беларуси уже убрали 25% полей

Источник материала: ОНТ

В Беларуси тоже повышен класс погодной опасности из-за жары. Невзирая на погоду, в разгаре уборочная. Началась она раньше обычного, и уже в закромах больше 1,5 миллиона тонн зерновых.





5 лет в поле рука об руку. Свой маленький юбилей семейный подряд Ларисы и Владимира Рябцевых встречает, что называется, «без отрыва от производства». На уборке зерна уже седьмой день. Сейчас у аграриев поистине горячая пора. Это касается и погоды, и темпов уборочной. Техника на уровне: убирает без потерь, в кабине с кондиционером комфортно.

За работой родителей на этом же поле с улыбкой наблюдает и младший сын Владимир. Говорит, к такому тандему в семье сначала отнеслись скептически. Мол, женщина на комбайне… Но успехи экипажа радуют и домочадцев, и руководство сельхозпредприятия.

В хозяйстве «Октябрь» Мстиславского района 4000 сельхозугодий. На уборке 6 экипажей. Из-за жары хлеб созрел на две недели раньше обычного. Чтобы убрать без потерь, комбайны в поле до глубокой ночи.

Хлеборобы страны уже убрали 25% полей – больше, чем в этот же период в прошлом году. В лидерах Брестская область, после идут Минщина и Гомельщина. А вот в Витебской – пока собрали около 200 тысяч тонн зерна. Там вторую неделю трудятся. И по темпам идут вровень с Гродненской областью. Работают тоже семейными подрядами. Правда, местные аграрии не припомнят, когда так рано начинали уборку зерновых. В прошлом году на севере страны в это время только выгоняли комбайны с мехдворов, обработан был мизер – всего 2%. Этим летом уже убрано 20% площадей.

Длительное палящее солнце тяжелей всего ударило по ячменю, урожайность на четверть меньше, чем ожидали, признаются в «Рудаково». Но там, где сеяли низкорослую пшеницу, комбайнер только и успевает освобождать бункер. Всего в хозяйстве убрано около 50% площадей. В «Рудаково» с самого утра в полях все 12 комбайнов.

За тем, чтобы не потерять ни одного зерна, на поле следят специальные рабочие группы, они проверяют качество и дают рекомендации, как минимизировать потери во время сбора урожая.

При оперативной работе и должном контроле потери будут минимальны. И несмотря на жару, результаты у хлеборобов уже неплохие. Урожайность в среднем 33 центнера с гектара. Чтобы обеспечить бесперебойную работу техники в полях дежурят ремонтные бригады. Параллельно идёт проверка готовности зерносушильных комплексов.

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