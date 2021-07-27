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Грязевой поток смывал все на своем пути. На юге Бельгии – сильнейшее наводнение

27.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грязевой поток смывал все на своем пути. На юге Бельгии – сильнейшее наводнение

Европу накрыла новая волна мощных ливней. В Швейцарии из берегов вышли озера и реки. Затоплены улицы, размыты дороги. Подтопления в Великобритании, под водой оказались столичные улицы, крупные дорожные развязки и тоннели. После наводнения, которое неделю назад ударило по востоку Бельгии и унесло 37 жизней, в королевство вновь пришла непогода. Теперь в эпицентре стихии – южные регионы страны. Восстановительные работы там продолжаются и сейчас, но прогнозы синоптиков не утешительны. 


Видео снял местный житель. Прямо с порога своего дома. Оно длится всего 4 минут. Если его немного ускорить, то получится наглядная демонстрация, как за такой небольшой промежуток времени дождевые ручьи превращаются в бурную горную реку, которая смывает всё на своём пути. 

В грязевой поток попадают автомобили, магазины и дома. Глядя на любительские кадры, снятые в первый час разгула стихии, становится понятно, что у людей просто не было времени, чтобы избежать неприятностей, так быстро всё произошло.    

Мюриэль Херле, жительница г. Динан: «Я даже не успела ничего понять,  я была в машине, и её буквально отбросило с дороги. Мне удалось свернуть, и я ехала на большой скорости, чтобы выбраться, но почти все дороги были заблокированы. Повсюду были потоки воды. Пришлось оставлять машину и спасаться».  

Пьер Коло, житель г. Динан: «Мне кажется, прошло меньше 20 минут, как вода, которая пришла сверху, превратилась в поток, с которым уже ничего невозможно было поделать. Он был такой мощный, что теперь многое придётся не просто ремонтировать, а делать заново».

Под ударом стихии в этот раз оказался Динан. Небольшой, уютный туристический городок на берегу реки Маас, у подножия горного массива. Родина Альфреда Сакса, изобретателя саксофона. Туристические зоны, впрочем, непогода пощадила, а вот районы, где живут местные, можно назвать разрушенными. 

Размыто дорожное покрытие. Разбито железнодорожное полотно. Счёт утонувшим и повреждённым автомобилям идёт на десятки. Но, конечно, главный ущерб нанесён домовладельцам.    

Энди Мартинес, житель г. Динан: «Вода хлынула в гостиную, прихожую и потом пошла в подвал. Все вещи, что были внутри, всё было сметено просто в одно мгновение». 

Сейчас улицы Динана уставлены испорченной мебелью и бытовой техникой, которая превратилась в груды мусора. Работы по расчистке завалов не прекращаются ни на минуту. На помощь людям пришли волонтёры и коммунальные службы.  

Местные власти продолжают получать критику в свой адрес: слабо работает система предупреждений, не хватает сил реформированной и сокращённой службы гражданской защиты. Чиновникам отбиваться приходится, используя данные метеорологов, – в сильную грозу, когда дождь стеной, выпадает примерно 20 литров осадков на квадратный метр. В этот раз всего за один час выпало 80. Таких мощных дождей, которые проходят над бельгийскими районами, столь разрушительных последствий ни власти, ни местные жители не припомнят. 

Единственной хорошей новостью в разрушенном водой Динане можно назвать отсутствие жертв. В этот раз никто не погиб и не увеличил цифры печальной статистики. Потери прошлой недели – официально 37 погибших и всё ещё несколько десятков пропавших без вести. 

Синоптики тем временем порадовать Бельгию хорошим прогнозом погоды пока не могут. Небольшая передышка – и опять дожди. Оранжевый уровень опасности, который объявляли и на прошлой неделе, теперь приходится принимать во внимание и относиться к такой информации по-настоящему серьёзно.

 

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Теги: Новости
 
 
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Европу накрыла новая волна мощных ливней. В Швейцарии из берегов вышли озера и реки. Затоплены улицы, размыты дороги. Подтопления в Великобритании, под водой...
 
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