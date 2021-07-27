Хозяин запретил щенку кусать подушку, но малыш отомстил. Посмотрите, что он сделал – такого никто не ожидал! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео со щенком, который кусает подушку, а потом и ногу хозяина, опубликовал ridus.ru .

В ролике собака решила поиграть с подушкой и начала ее кусать, но хозяин запретил ее грызть и отобрал. Щенку это не понравилось, и он отомстил, куснув хозяина за коленку.





Комментаторы были в восторге от маленького непоседы: «Милая, маленькая, озорная неприятность», «Устроил кожаному вендетту», «Страшная мстя получилась», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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