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Хозяин запретил щенку кусать подушку, но малыш отомстил. Посмотрите, что он сделал – такого никто не ожидал! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео со щенком, который кусает подушку, а потом и ногу хозяина, опубликовал
В ролике собака решила поиграть с подушкой и начала ее кусать, но хозяин запретил ее грызть и отобрал. Щенку это не понравилось, и он отомстил, куснув хозяина за коленку.
Комментаторы были в восторге от маленького непоседы: «Милая, маленькая, озорная неприятность», «Устроил кожаному вендетту», «Страшная мстя получилась», – писали пользователи Сети.
Фото:
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Хозяин запретил щенку кусать подушку, но малыш отомстил. Посмотрите, что он сделал – такого никто не ожидал! (ВИДЕО)
Видео со щенком, который кусает подушку, а потом и ногу хозяина, опубликовал ridus.ru. В ролике собака решила поиграть с подушкой и начала ее кусать, но хозяин запретил...
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