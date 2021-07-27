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Артефакты V века нашли студенты во время раскопок в Могилевской области
Источник материала: ОНТ
Предметы старины, в том числе V века, найдены в Могилевской области. Три культурных слоя древних поселений и захоронений обнаружили студенты во время раскопок. Летняя практика превратилась в исследовательскую работу.
Ткань, фибулы, броши, наконечники стрел и керамика. Традиционная летняя археологическая практика студентов-историков стала с претензией на уникальность. В одном месте, в 8 километрах от города Горки, раскопали сразу три культурных слоя. Нашли фрагменты предметов быта и украшения V, XI-XII и XVII веков.
Нательные крестики, камень в форме пасхального яйца и даже сама поза усопших указывают на XI-XII века. В этот исторический период людей хоронили вокруг святынь на возвышенностях, своеобразных центрах христианизации населения.
К раскопкам приступили в первых числах июля. Сначала в экспедиции участвовало около 40 студентов. Сегодня остались самые стойкие.
Большая часть студентов на раскопках впервые. Поначалу всё было непросто, сейчас – уверенно обрабатывают от земли артефакты и сортируют по эпохам.
Снятие отметок, ведение полевого дневника, графическая фиксация – часть работы. Но здесь и сейчас осваиваются не просто азы археологии, найти такие уникальные артефакты – дело случая. Для студентов – дополнительный стимул в изучении истории родного края.
Каждый предмет ещё предстоит привести в порядок. Часть находок передадут в Горецкий краеведческий музей. По остальным студенты будут изучать историю.
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Предметы старины, в том числе V века, найдены в Могилевской области. Три культурных слоя древних поселений и захоронений обнаружили студенты во время раскопок....
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