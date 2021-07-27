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Артефакты V века нашли студенты во время раскопок в Могилевской области

27.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Артефакты V века нашли студенты во время раскопок в Могилевской области

Предметы старины, в том числе V века, найдены в Могилевской области. Три культурных слоя древних поселений и захоронений обнаружили студенты во время раскопок. Летняя практика превратилась в исследовательскую работу. 


Ткань, фибулы, броши, наконечники стрел и керамика. Традиционная летняя археологическая практика студентов-историков стала с претензией на уникальность. В одном месте, в 8 километрах от города Горки, раскопали сразу три культурных слоя. Нашли фрагменты предметов быта и украшения V, XI-XII и XVII веков.

Владислав Поджаров, студент историко-филологического факультета МГУ им. А. А. Кулешова: «В книгах это всё было расписано достаточно интересно. А на практике оказалось ещё лучше. Когда делаешь индивидуальные находки, это ещё больше подогревает интерес. И тебе хочется работать здесь до заката солнца».  

Нательные крестики, камень в форме пасхального яйца и даже сама поза усопших указывают на XI-XII века. В этот исторический период людей хоронили вокруг святынь на возвышенностях, своеобразных центрах христианизации населения. 

Алексей Авласович, доцент кафедры археологии МГУ им. А. А. Кулешова, руководитель экспедиции: «Датируются они по материалу. Обнаружив два погребения с застёжками, фибулами XII века, обнаружив ещё и керамику этого времени, мы можем точно говорить, что здесь захоронены самые первые христиане, по крайней мере, в этом регионе».  

К раскопкам приступили в первых числах июля. Сначала в экспедиции участвовало около 40 студентов. Сегодня остались самые стойкие.  

Никита Василенко, студент историко-филологического факультета МГУ им. А. А. Кулешова: «Изучать историю мне проще руками. Это даёт больше опыта, знаний. И ты больше понимаешь, как жили люди в то время, чем занимались. Их обычаи и обряды».  

Большая часть студентов на раскопках впервые. Поначалу всё было непросто, сейчас – уверенно обрабатывают от земли артефакты и сортируют по эпохам. 

Альбина Данилюк, студентка историко-филологического факультета МГУ им. А. А. Кулешова: «Для меня это первая практика. Но я уверена, не последняя. Во-первых, здесь весело, круто. Во-вторых, это возможность прикоснуться к истории». 

Дарья Логвинова, студентка историко-филологического факультета МГУ им. А. А. Кулешова: «Каждая новая находка помогает узнать о том, что известно очень мало. И это очень интересно».  

Снятие отметок, ведение полевого дневника, графическая фиксация – часть работы. Но здесь и сейчас осваиваются не просто азы археологии, найти такие уникальные артефакты – дело случая. Для студентов – дополнительный стимул в изучении истории родного края.   

Каждый предмет ещё предстоит привести в порядок. Часть находок передадут в Горецкий краеведческий музей. По остальным студенты будут изучать историю. 

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Предметы старины, в том числе V века, найдены в Могилевской области. Три культурных слоя древних поселений и захоронений обнаружили студенты во время раскопок....
 
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