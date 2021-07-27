Около 60 мигрантов, которые направлялись в Европу, утонули у берегов Ливии

Источник материала: ОНТ

У берегов Ливии из-за опрокидывания перевозившей их лодки погибли как минимум 57 направлявшихся в Европу мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли.

Для беженцев из Африки Ливия, где сохраняется нестабильная политическая обстановка, – основной перевалочный пункт. По данным Национального комитета по правам человека, у ливийского побережья в 2020 году спасли и доставили на территорию страны более 11 тыс. нелегальных мигрантов, погибли – более 300. Отмечается, что количество смертей может быть намного выше из-за невозможности учесть всех, кто незаконно направляется в Европу.

Фото: depositphotos.com . Использовано в качестве иллюстрации





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