|
Около 60 мигрантов, которые направлялись в Европу, утонули у берегов Ливии
Источник материала: ОНТ
У берегов Ливии из-за опрокидывания перевозившей их лодки погибли как минимум 57 направлявшихся в Европу мигрантов,
Для беженцев из Африки Ливия, где сохраняется нестабильная политическая обстановка, – основной перевалочный пункт. По данным Национального комитета по правам человека, у ливийского побережья в 2020 году спасли и доставили на территорию страны более 11 тыс. нелегальных мигрантов, погибли – более 300. Отмечается, что количество смертей может быть намного выше из-за невозможности учесть всех, кто незаконно направляется в Европу.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У берегов Ливии из-за опрокидывания перевозившей их лодки погибли как минимум 57 направлявшихся в Европу мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)