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Странный цвет и неприятный запах: берега Минского моря покрылись слизью. Опасно ли купаться?
Источник материала: ОНТ
Странный цвет и неприятный запах. Берега Заславского водохранилища, известного как Минское море, покрылись слизью. Вода цветет, но отпугивает это не всех отдыхающих. Купаться или лучше обойти стороной?
Берега Минского моря будто кисельные. Выглядит как в сказке, но приятного мало. Отдыхающих на втором пляже Заславского водохранилища немного. Увидев цвет воды, многие выбирают другое место для отдыха.
Причина тому – жара, которая не отпускает Беларусь. Заславское водохранилище цветёт всё сильнее. Водоросли местами – в полный рост. И кажется, здесь купальный сезон уже окончательно закрыт.
Вода в Минском море цветёт практически каждый год. И продолжаться это будет до тех пор, пока не опустятся дневные и ночные температуры. Случится это, вероятно, только поздней осенью, когда столбик термометра приблизится к нулю.
Цветение безопасно до поры до времени. Заходить в такую воду не стоит, остаётся разве что только позагорать на берегу. Водоёмы закрываются повсеместно. Официального запрета на купания на Минском море нет. Все пробы в норме, но, очевидно, в жаркую погоду всё может быстро измениться.
Но там, где вода мутная с неприятным запахом, эпидемиологии всё же советуют не искушать судьбу. Да, такая ситуация не везде. Если проехать всего-то пару километров – перед отдыхающими откроется совершенно иной пейзаж. Но желающих поплавать в Минском море и на соседних с ним водоёмах – всё равно немного.
Плавать в такой воде или нет – каждый решает сам. Но даже народный календарь предупреждает: вот-вот наступит Ильин день, после чего купаться в старину было не принято. Говорили, вода начинает гнить. Именно это уже и происходит на водоёмах. Даже если вы выбрали для отдыха официальный пляж, стоит уточнить, нет ли там запрета на купание.
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Странный цвет и неприятный запах. Берега Заславского водохранилища, известного как Минское море, покрылись слизью. Вода цветет, но отпугивает это не всех...
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