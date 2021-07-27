|
Черные тени на стене, гремит посуда. Семья месяц ночует в палатке, потому что в доме творится что-то странное
Источник материала: ОНТ
Странную историю опубликовал
Французы Патрисия и Дэвид с двумя детьми в сентябре прошлого года переехали в социальное жилье в Реплонже. Они заселились в многоэтажный дом, который был построен в 2016 году на месте заброшенного ангара.
Просторная, современная квартира нравилась семье, пока в ней не стали происходить странные вещи. Сначала их видела только дочь Патрисии и Дэвида, а потом все члены семьи убедились, что в их доме есть паранормальная активность.
Уже более месяца прошло с тех пор, как французы установили палатку на открытом балконе, чтобы высыпаться. Патрисия и Дэвид так устали от паранормальных явлений, что обратились за помощью к человеку, который, как он сам утверждает, использует энергию магнитного поля для обнаружения духов. Он рассказал семье, что в их квартире находится дух женщины из XIX века – она хочет, чтобы ее оставили в покое.
Однако у французов нет денег, чтобы оставить квартиру и уехать в другое место. Дэвид – инвалид, он не может работать, поэтому семья и переехала в социальное жилье.
Патрисия и Дэвид обратились в компанию, предоставившую им квартиру, и попросили разрешить им переехать в другой дом в том же социальном жилом комплексе. Сейчас семья ждет ответа, а пока ночует в палатке.
Фото:
Главное фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Черные тени на стене, гремит посуда. Семья месяц ночует в палатке, потому что в доме творится что-то странное
Странную историю опубликовал ridus.ru. Французы Патрисия и Дэвид с двумя детьми в сентябре прошлого года переехали в социальное жилье в Реплонже. Они заселились в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)