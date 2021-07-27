Черные тени на стене, гремит посуда. Семья месяц ночует в палатке, потому что в доме творится что-то странное

Источник материала: ОНТ

Странную историю опубликовал ridus.ru .

Французы Патрисия и Дэвид с двумя детьми в сентябре прошлого года переехали в социальное жилье в Реплонже. Они заселились в многоэтажный дом, который был построен в 2016 году на месте заброшенного ангара.

Просторная, современная квартира нравилась семье, пока в ней не стали происходить странные вещи. Сначала их видела только дочь Патрисии и Дэвида, а потом все члены семьи убедились, что в их доме есть паранормальная активность.

Уже более месяца прошло с тех пор, как французы установили палатку на открытом балконе, чтобы высыпаться. Патрисия и Дэвид так устали от паранормальных явлений, что обратились за помощью к человеку, который, как он сам утверждает, использует энергию магнитного поля для обнаружения духов. Он рассказал семье, что в их квартире находится дух женщины из XIX века – она хочет, чтобы ее оставили в покое.





Однако у французов нет денег, чтобы оставить квартиру и уехать в другое место. Дэвид – инвалид, он не может работать, поэтому семья и переехала в социальное жилье.

Патрисия и Дэвид обратились в компанию, предоставившую им квартиру, и попросили разрешить им переехать в другой дом в том же социальном жилом комплексе. Сейчас семья ждет ответа, а пока ночует в палатке.

Фото: facebook.com

Главное фото: depositphotos.com





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