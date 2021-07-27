ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Черные тени на стене, гремит посуда. Семья месяц ночует в палатке, потому что в доме творится что-то странное

27.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Черные тени на стене, гремит посуда. Семья месяц ночует в палатке, потому что в доме творится что-то странное

Странную историю опубликовал ridus.ru.

Французы Патрисия и Дэвид с двумя детьми в сентябре прошлого года переехали в социальное жилье в Реплонже. Они заселились в многоэтажный дом, который был построен в 2016 году на месте заброшенного ангара.

Просторная, современная квартира нравилась семье, пока в ней не стали происходить странные вещи. Сначала их видела только дочь Патрисии и Дэвида, а потом все члены семьи убедились, что в их доме есть паранормальная активность.

Уже более месяца прошло с тех пор, как французы установили палатку на открытом балконе, чтобы высыпаться. Патрисия и Дэвид так устали от паранормальных явлений, что обратились за помощью к человеку, который, как он сам утверждает, использует энергию магнитного поля для обнаружения духов. Он рассказал семье, что в их квартире находится дух женщины из XIX века – она хочет, чтобы ее оставили в покое.


Однако у французов нет денег, чтобы оставить квартиру и уехать в другое место. Дэвид – инвалид, он не может работать, поэтому семья и переехала в социальное жилье. 

Патрисия и Дэвид обратились в компанию, предоставившую им квартиру, и попросили разрешить им переехать в другой дом в том же социальном жилом комплексе. Сейчас семья ждет ответа, а пока ночует в палатке.

Фото: facebook.com

Главное фото: depositphotos.com 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Странную историю опубликовал ridus.ru. Французы Патрисия и Дэвид с двумя детьми в сентябре прошлого года переехали в социальное жилье в Реплонже. Они заселились в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: угодкі Дэклярацыі аб дзяржаўным сувэрэнітэце Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by