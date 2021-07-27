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Лукашенко: На примере Литвы видно – они нас душат и требуют, чтобы на последнем вздохе мы их защищали
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко обсудил расследование наиболее резонансных преступлений с Генпрокурором. Андрей Швед, помимо уголовных дел по статьям об экстремизме и терроризме, доложил Президенту о том, как идёт масштабная работа по расследованию фактов геноцида белорусского народа в войну. За последние месяцы обнаружено около 100 новых мест массовых захоронений мирных граждан в годы Великой Отечественной. У этих зверств нет срока давности.
С назначения Андрея Шведа на пост Генерального прокурора не прошло и года. Он занял эту должность спустя месяц после выборов Президента – время не самое спокойное. Поэтому и Генпрокурор во Дворце Независимости бывает чаще, чем прежде.
К тому же Андрей Швед хорошо знает, как устроена эта система. Он работал в Совбезе и Следственном комитете, долгое время возглавлял Комитет судебных экспертиз. А с тех пор, как стал Генпрокурором, круг его компетенций ещё расширился.
И хоть количество правонарушений в целом стало ниже, угроз в сторону государства с того самого августа, наоборот, заметно больше. Одно дело наказать виновных, но не менее важны причины. А их следы уходят в историю уничтожения белорусской государственности вместе с белорусским народом.
Чтобы собрать полноценную доказательную базу, к работе прокуроров подключаются Следственный комитет и спецслужбы. Ценные сведения они находят в архивах, к которым есть доступ, к счастью, не только в Беларуси, и у тех, кому удалось пережить белорусский холокост.
Для тысяч белорусских семей это справедливость, которой удалось дождаться спустя десятилетия. Они узнают, где и как погибали предки. И кто конкретно в этом виноват. Документальные подтверждения в полном их объёме (а это не один том) Генеральная прокуратура разошлёт должностным лицам иностранных государств. О зверствах нацизма Беларусь заявляет во весь голос. И кто не станет слушать – очевидно, имеет мотив.
Возможно ли оценить ущерб, нанесённый стране той жестокой войной? В архивных материалах Нюрнберга правительственная комиссия СССР определила конкретную сумму, с учётом инфляции сейчас это порядка 500 миллиардов долларов. Никакие деньги, конечно, не вернут погибших. Но всё же уроки истории учат во избежание повторений.
Вообще, что касается экстремизма и терроризма, Генпрокуратура возбудила по этим статьям уже свыше 4000 дел. В то, что раньше, казалось, происходит где-то там, оказались уже здесь вовлечены более 2000 наших с вами сограждан.
За этими делами особенно пристально следят и журналисты. Эта тема, впрочем, ещё будет дополнена.
С учётом задач, которые Президент ставит перед Генеральной прокуратурой, понятно, что личные доклады главы ведомства – это не что-то чрезвычайное, но, безусловно, эти встречи – необходимость. И, судя по тому, с каким общественным резонансом они связаны, Генеральный прокурор во Дворце Независимости продолжит оставаться частым гостем. Для нас же это значит, что информацию по громким делам прокуратура не замалчивает, а во избежание домыслов и фейков делает процессы максимально прозрачными.
ФОТО: БЕЛТА
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Лукашенко: На примере Литвы видно – они нас душат и требуют, чтобы на последнем вздохе мы их защищали
Александр Лукашенко обсудил расследование наиболее резонансных преступлений с Генпрокурором. Андрей Швед, помимо уголовных дел по статьям об экстремизме и...
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