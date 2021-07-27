Лукашенко: На примере Литвы видно – они нас душат и требуют, чтобы на последнем вздохе мы их защищали

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко обсудил расследование наиболее резонансных преступлений с Генпрокурором. Андрей Швед, помимо уголовных дел по статьям об экстремизме и терроризме, доложил Президенту о том, как идёт масштабная работа по расследованию фактов геноцида белорусского народа в войну. За последние месяцы обнаружено около 100 новых мест массовых захоронений мирных граждан в годы Великой Отечественной. У этих зверств нет срока давности.





С назначения Андрея Шведа на пост Генерального прокурора не прошло и года. Он занял эту должность спустя месяц после выборов Президента – время не самое спокойное. Поэтому и Генпрокурор во Дворце Независимости бывает чаще, чем прежде.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Главный вопрос, по которому мы с вами договаривались, – это дополнительные меры по укреплению роли прокуратуры в Беларуси в обеспечении законности, правопорядка. Я не стану напоминать о том, какое место прокуратура занимает и должна занимать в нашем государстве. Скажу откровенно, я больше на вас рассчитываю, что в период вашей работы всё-таки прокуратура займёт достойное место в системе органов власти у нас».

К тому же Андрей Швед хорошо знает, как устроена эта система. Он работал в Совбезе и Следственном комитете, долгое время возглавлял Комитет судебных экспертиз. А с тех пор, как стал Генпрокурором, круг его компетенций ещё расширился.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси: «Потерпевших от преступных посягательств в первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стало меньше почти на 14%. Мы принимаем активно меры вместе с нашими коллегами из МВД, других правоохранительных органов к активизации их работы. Говоря простым языком, ориентируем на то, чтобы они начали работать с учетом стабилизации обстановки в стране в нормальном режиме, как это было до августа прошлого года».

И хоть количество правонарушений в целом стало ниже, угроз в сторону государства с того самого августа, наоборот, заметно больше. Одно дело наказать виновных, но не менее важны причины. А их следы уходят в историю уничтожения белорусской государственности вместе с белорусским народом.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я понимаю, что расследование только приобрело такие нужные масштабы – советский холокост, белорусский холокост, геноцид против советских людей на территории Беларуси, против Беларуси. Эта тема не просто должна звучать, мы должны, в конце концов, показать, наше поколение должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы войны. Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить, но погибли миллионы людей, у этих миллионов людей, слава богу, живы и здоровы родственники. И они хотят знать правду, что происходило. Особенно в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую они против нас развязали».

Чтобы собрать полноценную доказательную базу, к работе прокуроров подключаются Следственный комитет и спецслужбы. Ценные сведения они находят в архивах, к которым есть доступ, к счастью, не только в Беларуси, и у тех, кому удалось пережить белорусский холокост.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси: «Нами допрошены более 4000 свидетелей. Установлены фамилии более 400 карателей, которые проживают в 13 странах. Выявлено более 100 новых мест массовых захоронений мирных граждан. Речь идёт о тысячах, а в некоторых случаях, мы предполагаем, что речь идёт о 15-20 тысячах наших граждан. Это новые, ранее неизвестные места, где в период с 1941 по 1944 гг. оккупантами и их пособниками было уничтожено мирное население».

Для тысяч белорусских семей это справедливость, которой удалось дождаться спустя десятилетия. Они узнают, где и как погибали предки. И кто конкретно в этом виноват. Документальные подтверждения в полном их объёме (а это не один том) Генеральная прокуратура разошлёт должностным лицам иностранных государств. О зверствах нацизма Беларусь заявляет во весь голос. И кто не станет слушать – очевидно, имеет мотив.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Совсем недавно один разумный человек сказал, что "Майн кампф" в настоящее время остается актуальной, то есть как были они нацистами, так они и остались, только формы совершенно другие. Притом негодяи. На примере Литвы видно – они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, образно говоря, мы их защищали. Поэтому нам успокаиваться ни в коем случае нельзя».

Возможно ли оценить ущерб, нанесённый стране той жестокой войной? В архивных материалах Нюрнберга правительственная комиссия СССР определила конкретную сумму, с учётом инфляции сейчас это порядка 500 миллиардов долларов. Никакие деньги, конечно, не вернут погибших. Но всё же уроки истории учат во избежание повторений.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси: «Собраны новые бесспорные, объективные данные о том, что бчб-символика в виде полотна бело-красного цвета использовалась как элемент униформы ряда карательных батальонов (обязательный элемент). И на сегодняшний день мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой».

Вообще, что касается экстремизма и терроризма, Генпрокуратура возбудила по этим статьям уже свыше 4000 дел. В то, что раньше, казалось, происходит где-то там, оказались уже здесь вовлечены более 2000 наших с вами сограждан.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Какова ситуация спустя год после этих очумелых, которые блицкриг хотели совершить в прошлом году? Ваши просто впечатления в этом плане. Ряд уголовных дел, которые вы ведёте непосредственно. Те дела, которые уже в суде, которые не в суде, когда они будут реализованы, что там у нас?»

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси: «Речь о резонансных делах, связанных с попыткой госпереворота в прошлом году. Доложено о наличии бесспорной доказательной базы по тем делам, которые сейчас находятся в судах. И по тем уголовным делам, которые находятся на стадии завершения предварительного расследования. Следствие ведется объективно, полно, беспристрастно. И доказательства полностью соответствуют всем требованиям».

За этими делами особенно пристально следят и журналисты. Эта тема, впрочем, ещё будет дополнена.

С учётом задач, которые Президент ставит перед Генеральной прокуратурой, понятно, что личные доклады главы ведомства – это не что-то чрезвычайное, но, безусловно, эти встречи – необходимость. И, судя по тому, с каким общественным резонансом они связаны, Генеральный прокурор во Дворце Независимости продолжит оставаться частым гостем. Для нас же это значит, что информацию по громким делам прокуратура не замалчивает, а во избежание домыслов и фейков делает процессы максимально прозрачными.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram