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Россиянка отсидела за убийство двух гражданских мужей и зарезала нового возлюбленного
Источник материала: ОНТ
Уголовное дело в отношении 50-летней женщины расследуется в Нижнем Новгороде, она подозревается в убийстве сожителя,
22 июля утром, по версии следствия, в квартире нетрезвая женщина во время ссоры нанесла 62-летнему мужчине несколько ножевых ранений, от которых он скончался.
Женщина признала вину и заключена под стражу.
Отмечается, что накануне фигуранты праздновали день рождения погибшего. А мотивом убийства стала ссора на почве ревности – мужчина приревновал сожительницу к соседу. Во время конфликта обвиняемая и совершила преступление.
Было установлено, что ранее женщина уже дважды убивала своих сожителей, и каждый раз она делала это в том же доме.
Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Фото:
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Уголовное дело в отношении 50-летней женщины расследуется в Нижнем Новгороде, она подозревается в убийстве сожителя, сообщает региональное управление СК России. 22...
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