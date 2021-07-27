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Россиянка отсидела за убийство двух гражданских мужей и зарезала нового возлюбленного

27.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянка отсидела за убийство двух гражданских мужей и зарезала нового возлюбленного

Уголовное дело в отношении 50-летней женщины расследуется в Нижнем Новгороде, она подозревается в убийстве сожителя, сообщает региональное управление СК России.

22 июля утром, по версии следствия, в квартире нетрезвая женщина во время ссоры нанесла 62-летнему мужчине несколько ножевых ранений, от которых он скончался.

Женщина признала вину и заключена под стражу. 

Отмечается, что накануне фигуранты праздновали день рождения погибшего. А мотивом убийства стала ссора на почве ревности – мужчина приревновал сожительницу к соседу. Во время конфликта обвиняемая и совершила преступление.

Было установлено, что ранее женщина уже дважды убивала своих сожителей, и каждый раз она делала это в том же доме.

Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Фото: региональное управление СК России 

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Уголовное дело в отношении 50-летней женщины расследуется в Нижнем Новгороде, она подозревается в убийстве сожителя, сообщает региональное управление СК России. 22...
 
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