Беларусбанк предоставляет выгодные условия кредитования на покупку автомобилей Geely

Источник материала: ОНТ

Пришел, увидел и сразу же купил! Когда нет времени копить на новую машину, а ездить хочется сейчас. Беларусбанк – всегда рядом с кредитами на покупку автомобилей марки Geely! И вот еще одна приятная новость – Беларусбанк расширил линейку кредитуемых моделей.





И теперь к покупке, которая не ударит по карману, доступен совершенно новый Geely Atlas Pro. Крупнейший банк страны готов предоставить кредит в размере полной стоимости желаемой машины. Выплачивать его можно 10 лет. И сейчас условия особенно выгодны. Первые 1,5–3 года процентная ставка – чуть более 9% годовых, в зависимости от суммы внесённых собственных средств. Купить автомобиль можно без первоначального взноса. Кредит оформят на месте сами же сотрудники Беларусбанка. Для тех, кто привык всё оптимизировать, – это подходящий вариант. Среди тех, кто решился взять машину в кредит и не пожалел, Павел Курьянчик. Для него это не просто средство передвижения. Павел – любитель автопутешествий. На новом автомобиле намерен для начала объездить Беларусь.

Павел Курьянчик: «Хотел именно новый автомобиль. Хотелось, чтобы паркетник был, высоко и комфортно ездить. В принципе, ежемесячные платежи вполне сносные, не бьют по семейному бюджету очень сильно».

Сергей Шабуневич, начальник отдела продаж: «Мы наблюдаем ажиотажный спрос на новый продукт Беларусбанка относительно финансирования продаж автомобиля Geely. На сегодняшний момент Беларусбанк финансирует весь модельный ряд Geely, включая топовую модель, которая сейчас только недавно была презентована – Atlas Pro. В нашем салоне находится всегда представитель Беларусбанка, это позволит вам быстро и без каких-либо вопросов оформить кредит, получить автомобиль своей мечты и уехать на нем в тот же день. Поэтому приглашаем вас в наши салоны на Орловской, 88 и Маяковского, 2».

Особые условия для многодетных, пенсионеров и участников банковских клубов «Леди» и «Карт-бланш». До конца лета есть выгодное предложение и для владельцев срочного безотзывного банковского вклада. Так что, если нужен современный автомобиль, нет повода откладывать! Цены имеют свойство расти. Заключить кредитный договор можно как под залог, так и с поручительством.

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