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Беларусбанк предоставляет выгодные условия кредитования на покупку автомобилей Geely
Источник материала: ОНТ
Пришел, увидел и сразу же купил! Когда нет времени копить на новую машину, а ездить хочется сейчас. Беларусбанк – всегда рядом с кредитами на покупку автомобилей марки Geely! И вот еще одна приятная новость – Беларусбанк расширил линейку кредитуемых моделей.
И теперь к покупке, которая не ударит по карману, доступен совершенно новый Geely Atlas Pro. Крупнейший банк страны готов предоставить кредит в размере полной стоимости желаемой машины. Выплачивать его можно 10 лет. И сейчас условия особенно выгодны. Первые 1,5–3 года процентная ставка – чуть более 9% годовых, в зависимости от суммы внесённых собственных средств. Купить автомобиль можно без первоначального взноса. Кредит оформят на месте сами же сотрудники Беларусбанка. Для тех, кто привык всё оптимизировать, – это подходящий вариант. Среди тех, кто решился взять машину в кредит и не пожалел, Павел Курьянчик. Для него это не просто средство передвижения. Павел – любитель автопутешествий. На новом автомобиле намерен для начала объездить Беларусь.
Особые условия для многодетных, пенсионеров и участников банковских клубов «Леди» и «Карт-бланш». До конца лета есть выгодное предложение и для владельцев срочного безотзывного банковского вклада. Так что, если нужен современный автомобиль, нет повода откладывать! Цены имеют свойство расти. Заключить кредитный договор можно как под залог, так и с поручительством.
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Пришел, увидел и сразу же купил! Когда нет времени копить на новую машину, а ездить хочется сейчас. Беларусбанк – всегда рядом с кредитами на покупку автомобилей...
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