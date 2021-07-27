Подведены итоги работы Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси

Источник материала: ОНТ

Об итогах работы Молодежного парламента говорили сегодня в парламенте. С активистами встретилась спикер Совета Республики Наталья Кочанова.





Молодежному парламенту всего год, но уже многое сделано. Ребята принимают активное участие во всех событиях верхней палаты. Вместе со старшими коллегами выезжают в регионы. Этот опыт, по словам Натальи Кочановой, нужно и дальше продолжать. Как можно больше встречаться с людьми, информировать. И в этом плане, подчеркнула спикер, себя хорошо показали приемы граждан.

Молодежный парламент – это 70 активистов по всей стране. Ребята проводят общественные приемные, активно участвуют в диалоговых площадках и организациях молодежных бизнес-инкубаторов.

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