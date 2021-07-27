|
Назван способ, как самим справиться с сердечной аритмией
Источник материала: ОНТ
Кардиолог Андрей Сыров в интервью радиостанции «Говорит Москва» описал способ, с помощью которого можно самостоятельно побороть один из видов сердечной аритмии,
Часто аритмию можно устранить без употребления лекарств, отметил врач. Особая дыхательная техника – один из способов.
Кроме того, кардиолог посоветовал пройти абляцию страдающим от аритмии. После нее более 90% пациентов излечиваются.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кардиолог Андрей Сыров в интервью радиостанции «Говорит Москва» описал способ, с помощью которого можно самостоятельно побороть один из видов сердечной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)