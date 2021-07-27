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Назван способ, как самим справиться с сердечной аритмией

27.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван способ, как самим справиться с сердечной аритмией

Кардиолог Андрей Сыров в интервью радиостанции «Говорит Москва» описал способ, с помощью которого можно самостоятельно побороть один из видов сердечной аритмии, пишет РИА «Новости».

Часто аритмию можно устранить без употребления лекарств, отметил врач. Особая дыхательная техника – один из способов.

Кроме того, кардиолог посоветовал пройти абляцию страдающим от аритмии. После нее более 90% пациентов излечиваются.

Фото: depositphotos.com


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Кардиолог Андрей Сыров в интервью радиостанции «Говорит Москва» описал способ, с помощью которого можно самостоятельно побороть один из видов сердечной...
 
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