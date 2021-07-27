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Япония занимает первое место в медальном зачете Олимпиады, Россия – на 4-м месте
Источник материала: ОНТ
Белорусы пока остаются без олимпийских наград, а в медальном зачете борьба за лидерство становится все более острой.
Самая результативная сейчас команда Японии. Эта сборная завоевала 13 медалей, 8 из которых – золотые. У сборной США, которая идет второй, в копилке 14 наград, а вот золотых на одну меньше, чем у хозяев Олимпиады. Третье место у китайских спортсменов. Они 6 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Отметим и прогресс команды России, которая поднялась на 4-е место.
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Белорусы пока остаются без олимпийских наград, а в медальном зачете борьба за лидерство становится все более острой. Самая результативная сейчас команда Японии....
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