Япония занимает первое место в медальном зачете Олимпиады, Россия – на 4-м месте

Источник материала: ОНТ

Белорусы пока остаются без олимпийских наград, а в медальном зачете борьба за лидерство становится все более острой.

Самая результативная сейчас команда Японии. Эта сборная завоевала 13 медалей, 8 из которых – золотые. У сборной США, которая идет второй, в копилке 14 наград, а вот золотых на одну меньше, чем у хозяев Олимпиады. Третье место у китайских спортсменов. Они 6 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Отметим и прогресс команды России, которая поднялась на 4-е место.

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