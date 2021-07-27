Российские гимнасты впервые за 25 лет выиграли золото Олимпиады в командном многоборье

Источник материала: ОНТ

Потрясающее выступление и громкая победа мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье.

Упорная борьба в этом престижном виде программы длилась до последних секунд. Олимпийские чемпионы Рио – японцы – на домашних Играх выступили здорово. После окончания своей программы они уже готовы были праздновать победу. Однако Никита Нагорный безукоризненно выполнил подход в вольных упражнениях. В итоге россияне опередили японцев всего на 0,103 балла и впервые за 25 лет завоевали золото в командном многоборье Олимпиады. Бронзовые награды достались китайским гимнастам.

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