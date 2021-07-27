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Российские гимнасты впервые за 25 лет выиграли золото Олимпиады в командном многоборье

27.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российские гимнасты впервые за 25 лет выиграли золото Олимпиады в командном многоборье

Потрясающее выступление и громкая победа мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье. 

Упорная борьба в этом престижном виде программы длилась до последних секунд. Олимпийские чемпионы Рио –  японцы – на домашних Играх выступили здорово. После окончания своей программы они уже готовы были праздновать победу. Однако Никита Нагорный безукоризненно выполнил подход в вольных упражнениях. В итоге россияне опередили японцев всего на 0,103 балла и впервые за 25 лет завоевали золото в командном многоборье Олимпиады. Бронзовые награды достались китайским гимнастам.  

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Потрясающее выступление и громкая победа мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье.  Упорная борьба в этом престижном виде...
 
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