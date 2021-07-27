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Российские гимнасты впервые за 25 лет выиграли золото Олимпиады в командном многоборье
Источник материала: ОНТ
Потрясающее выступление и громкая победа мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье.
Упорная борьба в этом престижном виде программы длилась до последних секунд. Олимпийские чемпионы Рио – японцы – на домашних Играх выступили здорово. После окончания своей программы они уже готовы были праздновать победу. Однако Никита Нагорный безукоризненно выполнил подход в вольных упражнениях. В итоге россияне опередили японцев всего на 0,103 балла и впервые за 25 лет завоевали золото в командном многоборье Олимпиады. Бронзовые награды достались китайским гимнастам.
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Потрясающее выступление и громкая победа мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье. Упорная борьба в этом престижном виде...
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