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Кошка зевнула и до смерти испугала хомяка. Посмотрите, что он сделал – вы будете хохотать! (ВИДЕО)

27.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка зевнула и до смерти испугала хомяка. Посмотрите, что он сделал – вы будете хохотать! (ВИДЕО)

Уморительное видео с кошкой и хомяком опубликовал ridus.ru.

В ролике пользовательница TikTok rumikazru запечатлела эмоциональную реакцию хомяка на кошку, которая решила зевнуть. Сказать, что хомяк испугался – ничего не сказать. Смотрите сами.


Видео набрало более 5,4 млн просмотров.

У комментаторов ролик вызвал приступ хохота: «Лежали же нормально, и надо было тебе зевнуть?», «Простите, но я просто плачу от смеха», «Кажется, кошка испугалась не меньше», «Аххахахаха, как перестать это пересматривать?», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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Уморительное видео с кошкой и хомяком опубликовал ridus.ru. В ролике пользовательница TikTok rumikazru запечатлела эмоциональную реакцию хомяка на кошку, которая решила...
 
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