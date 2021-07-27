|
Кошка зевнула и до смерти испугала хомяка. Посмотрите, что он сделал – вы будете хохотать! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Уморительное видео с кошкой и хомяком опубликовал
В ролике пользовательница TikTok rumikazru запечатлела эмоциональную реакцию хомяка на кошку, которая решила зевнуть. Сказать, что хомяк испугался – ничего не сказать. Смотрите сами.
Видео набрало более 5,4 млн просмотров.
У комментаторов ролик вызвал приступ хохота: «Лежали же нормально, и надо было тебе зевнуть?», «Простите, но я просто плачу от смеха», «Кажется, кошка испугалась не меньше», «Аххахахаха, как перестать это пересматривать?», – писали пользователи Сети.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уморительное видео с кошкой и хомяком опубликовал ridus.ru. В ролике пользовательница TikTok rumikazru запечатлела эмоциональную реакцию хомяка на кошку, которая решила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)