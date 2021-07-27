Пусть все видят, что ты была в отпуске! Как с помощью одежды подчеркнуть загар? 5+ вариантов

Источник материала: ОНТ

Ровный и красивый загар летом – предмет гордости многих девушек. Однако не все знают, что подчеркнуть золотистый оттенок кожи можно с помощью одежды правильного цвета. Рассказываем, что носить, чтобы загар выглядел еще красивее.

1. Белоснежные и молочного цвета вещи



Фото: depositphotos.com

2. Боди с открытой спиной



Фото с сайта mainstyles.ru

3. Бежевая одежда



Фото Instagram @martacarriedo

4. Вещи персикового оттенка



Фото Instagram @vivaluxuryblog

5. Мятно-зеленый цвет



Фото с сайта lena-view.livejournal.com





6. Одежда голубого цвета



Фото Instagram @masha_lobanovaa









Главное фото: depositphotos.com



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