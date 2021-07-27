ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пусть все видят, что ты была в отпуске! Как с помощью одежды подчеркнуть загар? 5+ вариантов

27.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пусть все видят, что ты была в отпуске! Как с помощью одежды подчеркнуть загар? 5+ вариантов

Ровный и красивый загар летом – предмет гордости многих девушек. Однако не все знают, что подчеркнуть золотистый оттенок кожи можно с помощью одежды правильного цвета. Рассказываем, что носить, чтобы загар выглядел еще красивее.

1. Белоснежные и молочного цвета вещи


Фото: depositphotos.com 

2. Боди с открытой спиной   


Фото с сайта mainstyles.ru

3. Бежевая одежда     


Фото Instagram @martacarriedo 

4. Вещи персикового оттенка    


Фото Instagram @vivaluxuryblog 

5. Мятно-зеленый цвет   


Фото с сайта lena-view.livejournal.com


6. Одежда голубого цвета


Фото Instagram @masha_lobanovaa




Главное фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровный и красивый загар летом – предмет гордости многих девушек. Однако не все знают, что подчеркнуть золотистый оттенок кожи можно с помощью одежды правильного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: угодкі Дэклярацыі аб дзяржаўным сувэрэнітэце Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by