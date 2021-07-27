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Пусть все видят, что ты была в отпуске! Как с помощью одежды подчеркнуть загар? 5+ вариантов
Источник материала: ОНТ
Ровный и красивый загар летом – предмет гордости многих девушек. Однако не все знают, что подчеркнуть золотистый оттенок кожи можно с помощью одежды правильного цвета. Рассказываем, что носить, чтобы загар выглядел еще красивее.
1. Белоснежные и молочного цвета вещи
2. Боди с открытой спиной
3. Бежевая одежда
4. Вещи персикового оттенка
5. Мятно-зеленый цвет
6. Одежда голубого цвета
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Ровный и красивый загар летом – предмет гордости многих девушек. Однако не все знают, что подчеркнуть золотистый оттенок кожи можно с помощью одежды правильного...
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