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Олимпиада: белорус Александр Фоминов вынужден отказаться от участия в ОИ-2020
Источник материала: Партизан
На Олимпийских играх в Токио в дисциплине троеборье примет участие только одна белорусская "пара" — Александр Зеленко и его конь Карло-Гранде.
Как сообщает пресс-служба
Заболевание у лошади диагностировали ветеринарные врачи в олимпийской конюшне почти сразу после прилета в Токио.
В настоящий момент лошади оказывается необходимое лечение.
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На Олимпийских играх в Токио в дисциплине троеборье примет участие только одна белорусская "пара" — Александр Зеленко и его конь Карло-Гранде.
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