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Стоит ли брать рублевый кредит, когда кругом говорят про грядущий кризис?
Источник материала: Myfin
Откуда привычка брать кредиты, когда все плохо?
За последние десятилетия в Беларуси сформировался и укрепился стереотип ожиданий и поведения при любом экономическом кризисе. Люди всегда уверены, что скоро курс рубля упадет, а продавцы тут же пересчитают цены с учетом этого падения. Что делают люди в такой ситуации? Логичным было бы экономить и копить на «черный» день.
Но кроме известной всем скупки валюты выработаны и другие схемы: купить то, что вскоре может стать дороже и (или) взять кредит на максимально возможную сумму. Выигрывали в этой ситуации те, кто успевал оформить кредит, купить за него товары или валюту по старым ценам, а затем погашали долг перед банком по докризисным ставкам. Самый яркий пример – ежемесячные платежи по первым жилищным кредитам, которые в итоге оказались для многих меньше суммы за коммуналку.
Правда, в последние годы таких ярких примеров обогащения с помощью кредитов больше не было. Но растущая
Эксперт: Брать кредит сейчас стоит только, если он действительно очень нужен
Финансовый консультант Михаил Грачев разрушает описанный выше стереотип о выгодности кредитов накануне кризиса.
Во-первых, потому, что как раз оснований для какого-то обвала, по его мнению, нет:
– Экономика Беларуси в первом полугодии выросла. Уже зафиксирован рост экспорта и общего ВВП в денежном выражении. Перспективы скорее благоприятные, на мировом рынке растут цены на многие важные для страны экспортные продукты. Соответственно, идет подъем у многих предприятий-экспортеров. Санкции при ближайшем рассмотрении, оказываются не такими уж страшными, не всеобъемлющими и не блокирующими. Во всяком случае обвалить экономику страны они точно не могут. Отношения с Россией, которая обеспечивает нам большую часть экспорта, импорта и кредитных ресурсов, остаются прежними. Значит, будут работать устоявшиеся производственные и финансовые цепочки.
Кроме этого, эксперт напоминает о том, что в последние шесть лет Нацбанк ведет сбалансированную монетарную политику и причин ожидать, что от нее откажутся, нет. Так что заработать на каких-то резких движениях курсов валют вряд ли удастся.
– Думаю, что брать кредит сейчас имеет смысл, только если он очень нужен. В целом условия для клиентов не особенно интересные. Доллар с начала года не вырос, а упал примерно на 1,5%. Ставки на кредитном рынке высокие. Представьте, что произошло с теми, кто взял в начале года рублевый кредит и купил доллары в ожидании обвала рубля. Они уже потеряли небольшой процент на курсе и на процентах половину ставки, под которую брали кредит. Взяли под 20% годовых, а по итогам полугодия, с учетом курса, потеряли примерно 11,5%. Если взять за отправную точку инфляцию – выйдет ненамного лучше. Если инфляция сейчас порядка 9% и до конца года существенно не изменится, то взявшие кредит под те же 20%, к концу года будут иметь чистые потери в 11%.
Так сколько же стоят сейчас
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