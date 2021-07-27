Стоит ли брать рублевый кредит, когда кругом говорят про грядущий кризис?

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Откуда привычка брать кредиты, когда все плохо?

За последние десятилетия в Беларуси сформировался и укрепился стереотип ожиданий и поведения при любом экономическом кризисе. Люди всегда уверены, что скоро курс рубля упадет, а продавцы тут же пересчитают цены с учетом этого падения. Что делают люди в такой ситуации? Логичным было бы экономить и копить на «черный» день.

Но кроме известной всем скупки валюты выработаны и другие схемы: купить то, что вскоре может стать дороже и (или) взять кредит на максимально возможную сумму. Выигрывали в этой ситуации те, кто успевал оформить кредит, купить за него товары или валюту по старым ценам, а затем погашали долг перед банком по докризисным ставкам. Самый яркий пример – ежемесячные платежи по первым жилищным кредитам, которые в итоге оказались для многих меньше суммы за коммуналку.

Правда, в последние годы таких ярких примеров обогащения с помощью кредитов больше не было. Но растущая инфляция и санкции снова приводят многих к ожиданию кризиса и, значит, к мыслям об оформлении кредита.

Эксперт: Брать кредит сейчас стоит только, если он действительно очень нужен

Финансовый консультант Михаил Грачев разрушает описанный выше стереотип о выгодности кредитов накануне кризиса.

Фото: Myfin.by

Во-первых, потому, что как раз оснований для какого-то обвала, по его мнению, нет:

– Экономика Беларуси в первом полугодии выросла. Уже зафиксирован рост экспорта и общего ВВП в денежном выражении. Перспективы скорее благоприятные, на мировом рынке растут цены на многие важные для страны экспортные продукты. Соответственно, идет подъем у многих предприятий-экспортеров. Санкции при ближайшем рассмотрении, оказываются не такими уж страшными, не всеобъемлющими и не блокирующими. Во всяком случае обвалить экономику страны они точно не могут. Отношения с Россией, которая обеспечивает нам большую часть экспорта, импорта и кредитных ресурсов, остаются прежними. Значит, будут работать устоявшиеся производственные и финансовые цепочки.

Кроме этого, эксперт напоминает о том, что в последние шесть лет Нацбанк ведет сбалансированную монетарную политику и причин ожидать, что от нее откажутся, нет. Так что заработать на каких-то резких движениях курсов валют вряд ли удастся.

– Думаю, что брать кредит сейчас имеет смысл, только если он очень нужен. В целом условия для клиентов не особенно интересные. Доллар с начала года не вырос, а упал примерно на 1,5%. Ставки на кредитном рынке высокие. Представьте, что произошло с теми, кто взял в начале года рублевый кредит и купил доллары в ожидании обвала рубля. Они уже потеряли небольшой процент на курсе и на процентах половину ставки, под которую брали кредит. Взяли под 20% годовых, а по итогам полугодия, с учетом курса, потеряли примерно 11,5%. Если взять за отправную точку инфляцию – выйдет ненамного лучше. Если инфляция сейчас порядка 9% и до конца года существенно не изменится, то взявшие кредит под те же 20%, к концу года будут иметь чистые потери в 11%.

Так сколько же стоят сейчас кредиты ?



Фото: Myfin.by

Пример потребительского кредита

Для примера возьмем потребительский кредит на 2 000 руб. с погашением за 6 месяцев. Ставка 27,99% годовых.

ежемесячный платеж по такому кредиту меняется в течение срока погашения с 380,87 руб. до 341,27 руб.

общая переплата за 6 месяцев – 164,86 руб. или 8,24%.

Таким образом, этот кредит может быть интересен для покупки товара с хорошей ценой, если человек работает и получает не ниже средней зарплаты по стране. Брать его можно в надежде на то, что за полгода отдельные импортные товары могут вырасти в цене больше, чем на 8,24%.

Пример автокредита

Находим предложение, не привязанное к марке машины и продавцу. Это дороже целевых кредитов по партнерским программам, но дает свободу выбора авто.

Берем 20 000 руб. на 5 лет по ставке 24,9%:

ежемесячный платеж почти весь срок 585,85 руб., только в последний месяц на 27 копеек больше.

общая переплата – 15 151,27 руб. или 75,76 %.

Это выгодно, если за ближайшие пять лет курс рубля упадет в два раза, а заработок в пересчете на валюту останется прежним. В остальных случаях вы финансируете свою потребность в авто, платите за это, но никак не зарабатываете на кредите.

Пример кредита на жилье без льгот

Сейчас кредиты на жилье представлены не так широко, но некоторые варианты выбрать можно.



Жилищный кредит на 10 лет под 20% годовых. Берем 50 000 руб. (допустим – остальная сумма у клиента накоплена).

ежемесячный платеж – 966,28 руб.;

общая переплата - 65 953,4 руб., или 131,91%.

Из суммы переплаты очевидно, что пытаться заработать на таком кредите в надежде, что кризис его обесценит, крайне наивно. Возможно, при сохранении уровня дохода, погашать его станет легче, но рассчитывать, что экономика дойдет до такого состояния, что сумма платежа станет незаметной, не стоит. Только если ваш доход при этом значительно увеличится , не смотря на неурядицы в экономике.

Отдельно стоит упомянуть и тот факт, что ставки по кредитам могут быть также привязаны к ставке рефинансирования Нацбанка, и меняться соответственно инфляции.