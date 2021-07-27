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В Витебской области от огня спасли более 40 га посевов пшеницы

27.07.2021 07:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области 26 июля спасли от огня более 40 га посевов яровой пшеницы, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В 11.10 поступил сигнал о загорании яровой пшеницы в поле по ул.Титова в Витебске. В результате уничтожено 0,03 га посевов, работники МЧС спасли 10,97 га.

Подразделения выезжали и в поле в районе д.Кашино Витебского района. Здесь из-за возгорания уничтожено 3 га яровой пшеницы, удалось спасти 32 га.

В этот же день в поле в районе д.Заборье Чашникского района горел зерноуборочный комбайн. Уничтожены задние колеса, моторный отсек, выбрасыватель соломы.

Причины пожаров устанавливаются.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В 11.10 поступил сигнал о загорании яровой пшеницы в поле по ул.Титова в Витебске. В результате уничтожено 0,03 га посевов, работники МЧС спасли 10,97 га.
 
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