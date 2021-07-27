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МАРТ усмотрел признаки нарушения антимонопольного законодательства Госстандартом

27.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило в ходе расследования, что в действиях Госстандарта могут усматриваться признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Речь идет о принятии им акта законодательства, "который может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе, созданию дискриминационных условий", пояснили в МАРТ.
В министерстве уточнили, что постановление Госстандарта от 27 ноября 2020 г. №81 "Об утверждении Положения об уполномочивании юридических лиц", определяет требования, которым должно соответствовать юридическое лицо, осуществляющее государственную поверку средств измерений. 
Такое лицо должно быть подчинено республиканскому органу госуправления или государственной организации, подчиненной Совмину, либо акции (доли в уставном фонде) такого лица должны находиться в государственной собственности или в управлении республиканского органа госуправления или госорганизации, подчиненной правительству, пишет smartpress.by

"Таким образом, данный пункт ограничивает конкуренцию и влияет на допуск хозяйствующих субъектов частной формы собственности на данный товарный рынок", - полагают в МАРТ.

"С учетом наличия в действиях Госстандарта признаков нарушения антимонопольного законодательства, МАРТ выдало Госстандарту предупреждение о необходимости принять (издать) нормативный правовой акт, которым будет предусмотрено исключение подпункта 11.2 пункта 11 постановления", - сообщили в министерстве.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило в ходе расследования, что в действиях Госстандарта могут усматриваться признаки...
 
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