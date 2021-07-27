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Генпрокурор Швед: в условиях объявленной нашему государству войны возбуждено более 4,2 тысяч уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом

27.07.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси на данный момент возбуждено более 4,2 тыс. уголовных дел по статьям, связанным с экстремизмом и терроризмом, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед.

Генпрокурор Швед: в условиях объявленной нашему государству войны возбуждено более 4,2 тысяч уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом

«Сегодня мы оценили собранные доказательства на предварительном следствии, направили в суды уже более 800 уголовных дел этой категории. Рассмотрено 704 дела в отношении почти тысячи обвиняемых, — сказал он в программе «Разговор у президента», которая была показана вечером 26 июля на телеканале «Беларусь 1». — По всем суды согласились с позицией прокуроров и вынесли обвинительные приговоры».

Швед отметил, что «с учетом обстоятельств прокуроры занимают принципиальную позицию». «Может, кому-то она покажется и жесткой, но в условиях войны, которая сейчас объявлена нашему государству, эта позиция соответствует реальной обстановке», — заявил он.

«Сегодня мы работаем в ином правовом поле, например, в противодействии экстремизму: появились новые рычаги, которые позволяют нам оперативно, адекватно и, главное, эффективно реагировать на малейшие проявления всего, что связано с экстремизмом, с терроризмом, с другими формами посягательств на общественный строй», — отметил генпрокурор.

Как сообщалось, поправки, ужесточающие законодательство о борьбе с экстремизмом, вступили в силу в мае. Тесно связанные с ними изменения, внесенные в Уголовный кодекс, начали действовать в июне.

 

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В Беларуси на данный момент возбуждено более 4,2 тыс. уголовных дел по статьям, связанным с экстремизмом и терроризмом, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед.
 
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