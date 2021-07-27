Тихановская предложила призвать Израиль к более решительной позиции в отношении белорусских властей

В рамках визита в США Светлана Тихановская встретилась с директором отдела России и Евразии Американского еврейского комитета Сэмюэлом Клигером.





«Светлана Тихановская и Сэм Клигер обсудили ситуацию в Беларуси, задержания и пытки, которые затронули в том числе и граждан Израиля», — сообщила пресс-служба белорусского демократического лидера.

Тихановская предложила Клигеру «призвать Израиль к более решительной позиции насчет действий режима». «Лукашенко не раз демонстрировал неуважение к евреям, но это не имеет ничего общего с прекрасными отношениями между белорусским и израильским народом», — сказала она.

Стороны обсудили «потенциальную возможность рабочего визита Тихановской в Израиль».

Американский еврейский комитет — старейшая еврейская организация в США, задачей которой является защита прав и интересов евреев в стране и за рубежом.

Израиль никак не комментирует происходящие в Беларуси события.