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Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократили до 75 га

27.07.2021 08:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе площадь торфяного пожара сократили с 85 га до 75 га, работы продолжаются, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Торфяной пожар ликвидируют на территории Новоселковского сельсовета. Для этого были задействованы силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям, транспорт ГЛХУ "Петриковский лесхоз", техника Петриковского предприятия мелиоративных систем и сельскохозяйственных организаций. Аграрии организовали интенсивную уборку урожая и пожнивных остатков в районе возгорания. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не потребовалась.

Кроме того, за минувшие сутки в Гомельской области ликвидировали один лесной пожар в Рогачевском районе, 3 пожара травы и кустарника в Калинковичском и Чечерском районах, 2 торфяных пожара в Гомеле и Житковичском районе.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Кроме того, за минувшие сутки в Гомельской области ликвидировали один лесной пожар в Рогачевском районе, 3 пожара травы и кустарника в Калинковичском и Чечерском...
 
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