Суд начнет рассмотрение дела о гибели 6-летней девочки в резонансном ДТП в центре Гомеля

Источник материала: БелТА

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля сегодня начнет рассмотрение уголовного дела о резонансном ДТП, в котором погибла 6-летняя девочка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Смертельная авария произошла в начале мая . В совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 УК, обвиняется 19-летний гомельчанин.

Как сообщалось, молодой человек ехал на автомобиле Citroen по ул.Советской, на красный сигнал светофора выехал на пересечение с ул.Крестьянской и столкнулся с автомобилем Nissan. Затем Citroen в неуправляемом заносе выехал на тротуар и сбил двух малолетних пешеходов. Шестилетняя девочка скончалась в машине скорой помощи, ее брата после осмотра медики отпустили домой.-0-