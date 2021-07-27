В Дятловском районе при пожаре зерносушильного комплекса спасли 60 т рапса

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе загорелся зерносушильный комплекс, при пожаре удалось спасти 60 т рапса, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре комплекса на территории зерносклада в Войневичах поступил сегодня в 3.41. Из-за пожара повреждено лакокрасочное покрытие верхней части бункера на площади 10 кв.м. Работники МЧС вместе с персоналом объекта спасли 60 т рапса.

По сообщению от аграриев выезжали спасатели и в Новогрудском районе. В поле возле д.Гнесичи загорелся пресс-подборщик - он прессовал солому в рулоны. В результате повреждены колеса и лакокрасочное покрытие агрегата.

Причины обоих инцидентов устанавливаются.-0-