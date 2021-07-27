Генпрокуратура Беларуси проверит деятельность всех лизинговых компаний

Источник материала: АФН

Органы прокуратуры проверят лизинговые компании и финансовые структуры, которые под видом кредитования населения реализуют мошеннические схемы.

Об этом заявил генпрокурор Андрей Швед в эфире белорусского ТВ, передает Интерфакс-Запад .

"Работа в этом направлении сейчас только начинается. Мы все лизинговые компании и финансовые структуры, которые тем или иным образом связаны с так называемым кредитованием населения в той или иной форме, проверим. Потому что мы выявили очень серьезную проблему, которая затрагивает интересы многих граждан. Фактически, прикрываясь якобы легальной формой кредитования, людей втягивают в мошеннические схемы. Не рассказывая им реальные условия и обогащаясь на незнании законов нашими гражданами", - утверждает Швед.

Он сообщил, что генпрокуратура в ходе недавних проверок этого сектора уже выявила более 2 тыс. пострадавших, включая пенсионеров, людей с низкими доходами, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

"Дельцы на этих схемах зарабатывают миллионы долларов. На наш взгляд, это неправильно", - заявил генпрокурор.

В связи с этим, Национальному банку предложено внести соответствующие изменения в законодательство, а правоохранительным органам - до конца разобраться, что происходит на этом рынке.