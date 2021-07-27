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Власти Беларуси ликвидировали не менее 56 неправительственных организаций

27.07.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти ликвидировали не менее 56 неправительственных организаций (НПО), сообщил в понедельник, 26 июля, правозащитный центр "Весна".

Кроме того, в настоящее время Верховный суд рассматривает иски Минюста о ликвидации Белорусского ПЕН-центра и Белорусской ассоциации журналистов.

С 10 июля в Беларуси у сотрудников СМИ, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников прошло более 60 обысков.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 15 июля осудила эти обыски, назвав их "недопустимыми репрессиями". С осуждением действий белорусских властей выступили ЕС и США.

Репрессии затронули и центр "Весна": в его помещениях 14 июля прошли обыски и по всей стране были задержаны 11 его сотрудников, включая главу организации Алеся Беляцкого.

 
 
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Белорусские власти ликвидировали не менее 56 неправительственных организаций (НПО), сообщил в понедельник, 26 июля, правозащитный центр "Весна".
 
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