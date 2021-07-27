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Тунис вводит комендантский час

27.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Туниса Каис Саид объявил о введении комендантского часа на территории страны, которое продлится в течение следующих тридцати дней. Причины принятого решения не уточняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Facebook-страницы президента.

Как отмечается в сообщении, комендантский час вводят с 26 июля по 27 августа. В рамках ограничения, на территории страны запрещается передвижение граждан и транспортных средств с 19:00 до 6:00. К исключениям можно отнести неотложные медицинские случаи, или же ночные рабочие смены.

"В соответствии с этим указом президента, передвижение людей и транспортных средств между городами вне времени комендантского часа запрещено, за исключением случаев удовлетворения их основных потребностей или неотложных медицинских показаний...", - отмечает прессслужба.

В частности, во время комендантского часа в стране запрещены собрания более трех человек на трассах, или же в общественных местах.
 
 
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Глава Туниса Каис Саид объявил о введении комендантского часа на территории страны, которое продлится в течение следующих тридцати дней. Причины принятого...
 
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