Тунис вводит комендантский час

пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Facebook-страницы президента. Об этомРБК-Украина со ссылкой на пресс-службупрезидента.





Как отмечается в сообщении, комендантский час вводят с 26 июля по 27 августа. В рамках ограничения, на территории страны запрещается передвижение граждан и транспортных средств с 19:00 до 6:00. К исключениям можно отнести неотложные медицинские случаи, или же ночные рабочие смены.





"В соответствии с этим указом президента, передвижение людей и транспортных средств между городами вне времени комендантского часа запрещено, за исключением случаев удовлетворения их основных потребностей или неотложных медицинских показаний...", - отмечает прессслужба.





В частности, во время комендантского часа в стране запрещены собрания более трех человек на трассах, или же в общественных местах.



