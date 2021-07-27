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Telegram-канал «Хартыя’97» признан экстремистским
Источник материала: Партизан
Telegram-канал «Хартыя’97» признан экстремистским. Он появился в республиканском перечне экстремистских материлов, опубликованном на сайте Министерства информации.
В тот же день этот суд признал экстремистскими Telegram-канал и YouTube канал «Рудабельская паказуха», а также Telegram-канал « Буслы ляцяць» и чат « Буслы ляцяць Chat»,
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Telegram-канал «Хартыя’97» признан экстремистским. Он появился в республиканском перечне экстремистских материлов, опубликованном на сайте Министерства информации.
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