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Цена на огурцы в "огуречной столице" пошла вверх

27.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На оптовом рынке в Ольшанах цена на огурцы пошла вверх.





Как рассказали «Медиа-Полесью» овощеводы, за стандартные хорошего качества огурчики сегодня покупатели давали от 40 до 50 копеек за килограмм. В мешках – дешевле.

На прошлой неделе цена на огурцы опускалась до 10 и даже 5 копеек за кг. Были случаи, когда из-за невостребованности собранный урожай хозяева давили машинами. МП рассказывало об это в публикации В Ольшанах цена на огурцы упала до 10 копеек за кг. Невостребованные овощи давят машинами
 
Фермеры отмечают, что сезон выращивания огурцов подходит к концу. Многие из них всерьёз раздумывают над тем, чтобы сменить привычный для них бизнес на другой. В условиях переизбытка овощей из-за закрытых границ он не приносит дохода.
 
 
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На оптовом рынке в Ольшанах цена на огурцы пошла вверх.
 
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