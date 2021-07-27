







Отрывки из книги приводит издание National Interest.





Авторы предполагают, что столкновение США и Поднебесной в Южно-Китайском море в 2034 году может привести к "мировому пожару".





Отмечается, что в основном в конфликте будут воевать дроны и автономная беспилотная военная техника.





При этом военные действия будут сопровождаться масштабными хакерскими атаками на системы противника.



