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В США описали сценарий "кошмарной" мировой войны 2034 года

27.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отставной адмирал США Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге "2034: Роман о грядущей мировой войне" поразмышляли, какими могла бы быть эти сражения.



Отрывки из книги приводит издание National Interest.

Авторы предполагают, что столкновение США и Поднебесной в Южно-Китайском море в 2034 году может привести к "мировому пожару".

Отмечается, что в основном в конфликте будут воевать дроны и автономная беспилотная военная техника.

При этом военные действия будут сопровождаться масштабными хакерскими атаками на системы противника.
 
 
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Отставной адмирал США Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге "2034: Роман о грядущей мировой войне" поразмышляли, какими могла бы быть эти сражения.
 
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