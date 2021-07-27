Кто приходит на место Bigzz, «Домашних» и «Просторов». Банкротство одних, рост других.

Год назад собственники компании «Баниар» Борис, Алевтина и Наталья Лукомские, которым принадлежали сети Bigzz и «Копилка», приняли решение о сокращении торгового бизнеса. Позже появилась информация, что за компанией числятся долги общей суммой более 1 млн рублей и есть претензии от поставщиков. В начале 2021 года хозяева «Баниара» приняли решение о ликвидации компании.





Впрочем, семь торговых точек, которые освободили Bigzz и «Копилка», пустовали недолго. Их вскоре заняли «Соседи», «Гиппо» и «Евроопт».





Следом за магазинами «Баниара» канула в Лету сеть «Домашний».





В феврале 2021 года ряд поставщиков сообщили, что ритейлер перестал погашать долги. Чтобы рассчитаться с кредиторами, конечный бенефициар сети «Домашний» Иван Березовский стал закрывать убыточные магазины и вести переговоры с другими игроками розничного рынка. Оператор даже реорганизовывал свой бизнес в надежде найти новых инвесторов. Кредиторы встретили такие инициативы с недоверием. Ситуацией заинтересовались и силовики. В итоге Березовский уехал из страны. А в Беларуси задержали его жену и старшего сына, было возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК (мошенничество). Однако со временем бизнесмену удалось вывести родственников из-под удара.





На фоне всех этих пертурбаций почти все юрлица сети «Домашний» ушли в ликвидацию. Магазины исключены из торгового реестра. Часть объектов либо закрылась, либо площади сдали в аренду другим торговым операторам. Уже известно, что часть помещений, где еще не так давно были «Домашние», заняли «Соседи» и «Евроопт».





В скором времени может уйти в историю и минская сеть ProStore. Компанию «Трайпл», которая была у истоков создания этих торговых центров, суд неравно отправил в санацию. Однако семья Юрия Чижа еще в 2014-2015 годах передала ProStore банкам по договору обратного лизинга. Таким образом «Арена-Сити» на проспекте Победителей отошла Белагропромбанку, ProStore в Каменной горке и в Малиновке — БПС-Сбербанку, торговые центры в Чижовке и Шабанах — Беларусбанку.





Однако положение дел в торговом бизнесе группы «Трайпл» не сильно улучшилось и банки стали искать более платежеспособных арендаторов и хозяев. Первым избавился от «Просторов» Беларусбанк. Так в торговых центрах на Партизанском проспекте и улице Уборевича появились магазины Green.





Позже сменил собственника и торгово-развлекательный комплекс «Арена-Сити». Владельцем стала компания «Парагис», хозяева которой управляют бизнес-центрами Kiroff и CENTROPOL, которые базируются рядом со стадионом «Динамо». Со временем ProStore сменил Green.





В текущем году процесс смены собственников «просторных» объектов продолжился.





Как следует из отчета консалтинговой компании Colliers Belarus, недавно «Табак-инвест» приобрел у БПС-Сбербанка комплекс «Горка Дом» за 16,9 млн долларов. В периметр сделки вошли торговый центр, паркинг и объекты инфраструктуры.





Этот объект группа «Трайпл» построила в Каменной горке в 2014 году. Тогда он назывался ProStore. Но спустя 5 лет торговый центр площадью более 22 тысяч «квадратов» получил новое название — «Горка Дом».





Планирует ли «Табак-инвест», основным владельцем которого называют Павла Топузидиса, на место гипермаркета ProStore завести свою сеть «Корона», узнать не удалось. Следует лишь отметить, что «Табак-инвест» развивает торговлю товарами для дома. Так, например, в районе Уручья у компании имеется торговый центр «Корона Дом», где ключевой арендатор строительный гипермаркет «Материк».





На сайте «Табак-инвеста» говорится, что сеть «Корона» объединяет 35 магазинов разного формата в Минске и регионах. Вместе с тем «табачники» сдают немало торговых площадей и сторонним операторам. Более того, отчетливо видна тенденция по скупке готовых торговых центров, которые попали в затруднительное положение.





В 2020 году «Табак-инвест» купил торгово-развлекательный центр «Асстор-Вест» в Бресте за 4,95 млн долларов. Это объект, принадлежавший предпринимательнице Елене Дубовик, также попал в банкротство. Но новым инвесторам он виделся довольно перспективным. «Асстор-Вест» находится по пути в Брестскую крепость и имеет площадь 16,5 тыс. кв. м.





В 2019 году владельцы «Короны» приобрели два торговых центра в Минске.





Сначала они выкупили «Бонус», который в 2014 году в микрорайоне Домбровка возвела компания с литовскими корнями Capital City Group. Согласно данным госрегистра юрлиц, договор купли-продажи ТЦ между «Промагролизингом» и «Табак-инвестом» был заключен в рамках взыскания задолженности отделом принудительного исполнения Фрунзенского района Минска . «Бонус» обошелся «Табак-инвесту» в 13,8 млн рублей. Но в последствии возникли вопросы к сумме сделки, которые пришлось урегулировать через суд.





Два года назад торгово-развлекательный центр «E-Сити», расположенный на ул. Денисовская, также перешел в собственность «Табак-инвеста». Топузидис с партнерами выкупили его у «Евроторга» за 50,4 млн долларов с НДС. Крупнейший белорусский ритейлер выставил объект на продажу с целью оптимизации своего кредитного портфеля. После закрытия сделки торговый центр стал называться «Корона-сити».







