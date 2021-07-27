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Эксперт: Настоящие секторальные санкции ЕС еще не вводил

27.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санкции Евросоюза, которые сейчас принято называть секторальными, скорее пока можно считать избирательными.

Такое мнение высказал ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Георгий Гриц во время видеоконференции Центра изучения перспектив интеграции о влиянии санкций на Беларусь и Россию, пишет officelife.media
Секторальными санкциями только грозят», — считает эксперт.
Георгий Гриц, например, обратил внимание на то, что пакет, который называют секторальным, не стал всеобъемлющим. В частности, санкции не затронули весь сектор калийных удобрений.

В свою очередь, руководитель проектов Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова (Россия) Максим Бороденко отметил, что если будут проблемы с поставками нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси, то можно создать схемы обхода через Россию. Однако это повлечет за собой рост издержек.

Бороденко порассуждал над тем, могут ли отключить Россию и Беларусь от SWIFT. По его мнению, для России это маловероятно, так как она — важный участник этой системы. В Беларуси такой вариант исключать нельзя. В этом случае, как полагает Бороденко, можно перейти на российскую систему. Ее уже использует ряд компаний из Беларуси, в том числе Белгазпромбанк.

Программный ассистент Российского совета по международным делам Юлия Тимофеева со своей стороны отметила, что в случае с американскими санкциями схемы обхода через третьи страны проблематичны. США хорошо отслеживают транзакции в долларах и могут выявить подобные варианты.

У ЕС, по мнению эксперта, пока не так развиты возможности мониторинга. В то же время источник Office Life сообщил, что некоторые белорусские компании имеют проблемы с расчетами в евро с зарубежными контрагентами. Например, европейские банки-корреспонденты начали блокировать некоторые транзакции от турецких фирм в пользу белорусских.
 
 
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Санкции Евросоюза, которые сейчас принято называть секторальными, скорее пока можно считать избирательными.
 
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