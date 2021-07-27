ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотожабы: «Литва, у тебя колючая проволока есть?»

27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.

Фотожабы: «Литва, у тебя колючая проволока есть?»

Фотожабы: «Литва, у тебя колючая проволока есть?»

На обвалившемся мосту, который так и не смог открыть Лукашенко, провели молебен

Фотожабы: «Литва, у тебя колючая проволока есть?»

Основательница Летучего университета о давлении на НПО: «Ликвидация не убьет гражданское общество»

Фотожабы: «Литва, у тебя колючая проволока есть?»

Эстония поможет Литве 100 километрами колючей проволоки для границы с Беларусью

Фотожабы: «Литва, у тебя колючая проволока есть?»

«Требовали чипсов и куриных крылышек». Как Литва разбирается с мигрантами

Фотожабы: «Литва, у тебя колючая проволока есть?»

Фотожабы: «Литва, у тебя колючая проволока есть?»

ОНТ показал бойца Кудина, заявившего о намерении просить Лукашенко о помиловании

Фотожабы: «Литва, у тебя колючая проволока есть?»

Фотожабы: «Литва, у тебя колючая проволока есть?»

Из Беларуси запретили вывозить пшеничную муку и гречку

Фотожабы: «Литва, у тебя колючая проволока есть?»

Предыдущий выпуск: «Огурцы давить! Долгунцы теребить!»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпракурор: страты Беларусі ад вайны — 500 млрд даляраў. Колькі сапраўды?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by