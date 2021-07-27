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Главное поражение Беларуси на Олимпиаде

27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Игры в Токио только начались, но общественно-политический и моральный раскол в Беларуси уже проявил себя по полной программе.

Главное поражение Беларуси на Олимпиаде

Третья ракетка мира Арина Соболенко считалась одной из фавориток олимпийского теннисного турнира. Однако она потерпела поражение уже в 1/16 финала, уступив гораздо менее рейтинговой хорватке Донне Векич.

Еще год назад гамма эмоций по этому поводу у белорусских болельщиков была бы от сочувствия (Соболенко проиграла в упорной борьбе, на тай-брейке – в серии «теннисных пенальти») до разочарования. Но нынче на форумах спортивных медиа царило ликование. Возможно, чуть меньшее, чем по случаю вылета сборной России с чемпионата мира по футболу месяц назад, но тоже безоговорочное.

И в этом нет ничего удивительного. События 2020-2021 гг чрезвычайно жестко поляризовали белорусское общество. И на спорте, который якобы «вне политики», это тоже отразилось весьма заметно. Те атлеты, которые поддержали власть, лишились симпатий множества болельщиков.

Дело тут не только в непопулярной политической позиции. Арина Соболенко и раньше демонстрировала влечение к Александру Лукашенко, но без таких сокрушительных последствий (в опросе на «Трибуне» 92% проголосовавших заявили, что не болели за теннисистку в Токио).

Дело в том, что нынешний раскол носит не только общественно-политический, но и более глубокий, моральный характер. Те, кто выступает на стороне власти, ассоциируются с насилием в отношении мирных протестующих и получают вместо приязни презрение. Это усугубляется публичными высказываниями: к примеру, прыгун Максим Недосеков назвал большинство «стадом» и подтвердил, что ему «пос...ть» на других людей (тех, кто не готовил его и не поддерживал). После этого сложно представить себе, что это самое большинство будет болеть за легкоатлета.

Голосование в телеграм-канале – это, конечно, не социологическое исследование. Но, учитывая, что спортом интересуются люди разных политических убеждений, на определенные выводы реакция аудитории специализированных медиа уже даже не намекает. Степень популярности провластных спортсменов стремится к статистической погрешности.

Значительной части (а то и основной массе) белорусских болельщиков гораздо больше удовольствия доставляют не победы Соболенко, Недосекова и других представителей этой компании, а их провалы.

И это совсем не то «народное единство», к которому стремятся власти.

 
 
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