Бермудские острова завоевали первое в истории олимпийское золото

Число стран, чьи атлеты завоевали олимпийские медали на Играх в Токио, продолжает увеличиваться — их уже 53.





Сегодня золото в триатлоне завоевала Флори Даффи из Бермудских островов. Это лишь вторая олимпийская медаль страны за все ее участие на Олимпиадах (в 76-м в Монреале боксер Кларенс Хилл завоевал бронзу).

Отметим, что на Игры в Токио прибыли всего два спортсмена. Кроме Даффи выступит еще Дара Ализаде (академическая гребля).

Топ-5 в медальном зачете сейчас выглядит так:

США — 8 золотых, 3 серебряных, 8 бронзовых; Япония — 8, 2, 3; Китай — 7, 5, 7; Россия — 5, 7, 3; Великобритания — 4, 5, 1.