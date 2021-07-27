ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минском районе ликвидировано загорание техники в поле

27.07.2021 09:23 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе спасатели и работники хозяйства ликвидировали загорание в поле. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

26 июля спасателям поступило сообщение о загорании в поле вблизи деревни Ельница. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что горит стерня на площади около 3 га, идет дым из прицепного пресс-подборщика.

Позже стало известно, что при проведении работ по прессовке соломы произошло загорание техники. До прибытия подразделений МЧС работник хозяйства производил тушение с помощью двух огнетушителей.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В результате загорания огнем повреждена электропроводка пресс-подборщика и 25 рулонов соломы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При проведении работ по прессовке соломы произошло загорание техники. До прибытия подразделений МЧС работник хозяйства производил тушение с помощью двух...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Самы дурны праект Расеі». Чым «Паўночны паток — 2» небясьпечны для Беларусі?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by