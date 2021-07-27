В Минском районе ликвидировано загорание техники в поле

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе спасатели и работники хозяйства ликвидировали загорание в поле. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

26 июля спасателям поступило сообщение о загорании в поле вблизи деревни Ельница. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что горит стерня на площади около 3 га, идет дым из прицепного пресс-подборщика.

Позже стало известно, что при проведении работ по прессовке соломы произошло загорание техники. До прибытия подразделений МЧС работник хозяйства производил тушение с помощью двух огнетушителей.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В результате загорания огнем повреждена электропроводка пресс-подборщика и 25 рулонов соломы.-0-